Je sors, je reste

Week-end du 17 au 19 juillet 2020

Coup de cœur

ART

Fresque géante La Vie des Noir.e.s compte

Photo courtoisie

Sur la rue Sainte-Catherine, la fameuse fresque où est inscrite « La Vie des Noirs.e.s. compte » est finalement terminée. En soutien avec les revendications du mouvement Black Lives Matter et des inégalités sociales, des artistes locaux de la communauté noire ont participé à ce projet, tant artistique, qu’engagé. Tout comme New York, Washington ou Los Angeles, cette initiative de la Fondation Dynastie a pour objectif de conscientiser la population sur les enjeux concrets du profilage racial, ainsi que du racisme systémique. *À voir sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Saint-Hubert et Saint-André

Je sors

CINÉMA

Suspect numéro un

Photo courtoisie

Inspirée d’une histoire vraie, le long métrage Suspect numéro un, qui met en vedette l’acteur québécois Antoine Olivier Pilon et l’acteur américain Josh Hartnett nous plonge dans les années 80, en Thaïlande. On y raconte le récit de Daniel Léger, un ex-héroïnomane canadien, qui croise la route d’un revendeur de drogues de la Colombie-Britannique, dénommé Picker. Ce dernier l'entraîne dans un piège en Thaïlande où il se fait aussitôt incarcérer. Toutefois, quelques années plus tard, un journaliste du Globe and Mail s'intéressera à son histoire et s'affairera à rétablir les faits et à faire triompher la justice. *Sorti en salle le 10 juillet

Je reste

BALADO

Apporte-moi ton C.V.

Photo courtoisie

Apporte-moi ton C.V. est un balado différent et produit dans la bonne humeur. Il nous dévoile les nombreux emplois qu’ont occupé plusieurs personnalités québécoises. Par exemple, saviez-vous que Marc Dupré a déjà été guide dans un ranch, à 12 ans, serveur dans un restaurant chinois et commis de dépanneur de nuit? Ou encore que Phil Roy a failli se faire couper un bras par une feuille de métal et a écrit des blagues pour des présentations de jouets sexuels? L’animation est assurée par deux amis d’enfance, soient le chanteur Ludovick Bourgeois et l’humoriste Christophe Dupéré. Découvrez avec le joyeux duo les drôles de parcours, les expériences de travail inédites et des anecdotes croustillantes. *Disponible depuis le 10 juillet sur qub.radio/balado ou sur les plateformes Apple et Androïde

LIVRE

Mandy’s Gourmet Salads

Photo courtoisie

Qui n’aime pas se régaler d’une délicieuse salade du comptoir Mandy’s Salads? La popularité des deux sœurs au fil des années a conduit à un nouveau livre de recettes, où Mandy et Rebecca nous expliquent comment recréer chez soi leurs salades tant convoitées. Au fil des pages, elles nous dévoilent tout : de la préparation des ingrédients essentiels, passant par la création de leurs vinaigrettes et la combinaison des saveurs et des textures. On y retrouve également des recettes pour les bols nourrissants à base de grains, ainsi que des chapitres consacrés aux smoothies et aux fameux biscuits. Gageons que l’on ne pourra plus s’en passer. * Sorti le 6 juillet