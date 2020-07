Jugement sur la loi 15: Les villes pourraient devoir verser plus de 300 M$ à leurs employés retraités

Les municipalités qui ont cessé d’indexer les rentes de leurs retraités, dans les dernières années, pourraient être contraintes de leur verser plus de 300 M$ en dédommagement à la suite du récent jugement qui a invalidé des dispositions de la loi 15.

Cette estimation provient des actuaires embauchés par l’Association du personnel retraité de la Ville de Québec (APRVQ).

Ils sont arrivés à ce chiffre en extrapolant les données contenues dans le rapport de Retraite Québec, en octobre 2019, sur la mise en œuvre de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (loi 15).

Des centrales syndicales consultées par Le Journal et un autre actuaire affirment que cette évaluation de 300 M$ tient la route. Certains avancent même 350 M$. À ce stade-ci, il est cependant extrêmement difficile d’obtenir un chiffre précis. Le calcul est très complexe, car chaque régime de retraite est différent et doit être actualisé.

Chose certaine, la facture s’annonce salée pour les plus grosses villes comme Montréal, Québec, Laval et Longueuil, qui comptent dans leurs rangs davantage de cols blancs, cols bleus, cadres, professionnels, policiers et pompiers, donc plus de retraités à compenser pour les pertes subies depuis le 1er janvier 2017.

Jugement en appel

Tout cela est cependant très théorique à ce stade-ci puisque le jugement de Benoît Moulin – qui demeure saisi du dossier pour les demandes de réparation des retraités – pourrait être annulé par la Cour d’appel, voire la Cour suprême.

Le Syndicat canadien de la fonction publique a déjà annoncé son intention d’interjeter appel pour contester d’autres pans du jugement qui désavantagent les employés actifs des municipalités. La bataille devant les tribunaux est donc loin d’être terminée.

C’est la raison pour laquelle la Ville de Québec n’a pas voulu s’aventurer sur le terrain glissant des estimations. L’Union des municipalités du Québec, de son côté, a déjà dit avoir besoin de plusieurs « semaines » pour évaluer les impacts du jugement pour ses membres.

Compensations sur la glace

Gaston Verreault, qui représente les retraités de la Ville de Québec, se félicite de la victoire de tous les retraités de la province dans le jugement de la Cour supérieure, mais il craint désormais qu’une procédure en appel « retarde » le dossier et pénalise ses membres qui espèrent un remboursement. Tant que cette saga ne sera pas terminée, aucun dédommagement ne sera versé.

Il espère que les villes ou le gouvernement ne contesteront pas les conclusions du juge Moulin sur l’indexation des rentes. Rappelons que le magistrat a donné raison aux retraités en déclarant inconstitutionnels les paragraphes de la loi 15 qui permettaient aux villes de suspendre unilatéralement l’indexation des rentes.