Le tour du Québec en cinq rouges

En quête de vins rouges désaltérants pour vos vacances ? Votre soif de légèreté et de fraîcheur pourrait bien être comblée par des vins produits à deux pas de chez vous. Sur la route ou dans le confort de votre demeure, allez-y, explorez !

Le vignoble québécois, on ne cesse de le répéter, a fait des bonds de géant depuis cinq ans. Cela vaut bien sûr pour les vins blancs, soient-ils composés de cépages hybrides ou de vinifera, et pour les effervescents... mais aussi pour les rouges. J’en ai eu la preuve, une fois de plus, la semaine dernière, alors que je dégustais, avec ma collaboratrice Marie-Michèle Grenier, quelques dizaines de vins rouges d’ici. Une surprise n’attendait pas l’autre ! Et les réussites ne se limitent pas qu’aux zones plus chaudes du sud de la province. Deux de nos coups de cœur provenaient des régions de Sherbrooke et de Québec. Sceptique ? Goûtez par vous-même. Moi, j’ai déjà fait mes réserves pour la prochaine canicule...

Santé !

La Halte des Pèlerins, Rouge 2019

IGP Vin du Québec 1,2 %

12,8 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 12263422

À cinq minutes du centre-ville de Sherbrooke, Marco Corbin signe un très bon rouge dont la couleur pâle et claire annonce une bouche souple et coulante, tout en délicatesse. Les saveurs sont franches, typées et représentatives de l’assemblage, de la façon la plus positive qui soit. Un rouge de soif qu’on pourra apprécier à l’apéro avec un plateau de charcuteries ou une salade de tomates cerises et de mozzarella. Belle découverte !

Vignoble Ste-Pétronille, Réserve rouge 2018

IGP Vin du Québec 12,25 %

n/a g/L | ★★★★ | $$

Au domaine ou en ligne : vs-p.ca

Si je n’avais pas su que je goûtais un vin de l’île d’Orléans, j’aurais juré que j’avais dans mon verre un gamay ou un pinot noir. C’est dire tout l’éclat fruité qui émane de ce 2018, aussi invitant au nez que savoureux en bouche. Les cépages marquette et petite perle trouvent sur les berges du Saint-Laurent une expression distinctive et distinguée. Les tanins sont soyeux, les saveurs sont fines et complexes, et l’élevage en fûts de chêne est impeccablement maîtrisé. Un pur régal !

Léon Courville, Cuvée Julien 2019

IGP Vin du Québec 12,5 %

7,8 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 10680118

Le rouge classique de ce domaine situé en périphérie du lac Brome mise toujours à 100 % sur le cépage hybride français Maréchal Foch, mais il revêt une allure particulièrement fraîche en 2019. La fraise compotée côtoie les accents de rose et les notes balsamiques ; l’attaque est souple, coulante, et les tanins se resserrent en finale pour laisser une impression d’ensemble rassasiante. Son acidité croquante autant que ses saveurs feront un mariage parfait avec une salade de confit de canard.

Vignoble Beauchemin, Rouge 2018

IGP Vin du Québec 12 %

n/a g/L | ★★★ | $$1/2

Épiceries fines

La famille Beauchemin est établie à Yamachiche, en Mauricie. Leur rouge présente une attaque en bouche fruitée et vive, qui fait bien sentir ses origines boréales. Sec, nerveux, mais agréable et ponctué de saveurs nettes de petits fruits rouges, de fleur et de cuir. Une expression joufflue et désaltérante des cépages radisson, chambourcin et frontenac noir.

Vignoble Rivière du Chêne, Cuvée Phénix 2018

IGP Vin du Québec 13,1 %

1,9 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 12445074

Il y a quelques semaines, mon collègue Patrick Désy m’a servi ce vin lors d’un enregistrement de notre balado des Méchants Raisins. Si j’ai vite reconnu ses origines québécoises, je n’aurais jamais pu identifier la cuvée Phénix, tant le rouge signature de ce domaine de Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides, a pris un important virage fraîcheur en 2018. Peu de goût boisé, mais beaucoup d’éclat, avec des notes de tomates confites, de fleurs, de poivron rouge grillé, de cassis. Parfait pour des aubergines au gratin.

