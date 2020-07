Les activités nautiques ont le vent dans les voiles

Des fabricants d’embarcations nautiques accusent un lourd retard de production à cause de la pandémie et ont du mal à répondre à la grande demande pour les kayaks, planches à pagaie et pontons.

« Nos deux usines roulent 24 heures sur 24 », laisse tomber Frédéric Guay, vice-président ventes et marketing de Pélican International, un important fabricant d’embarcations nautiques québécois.

Les mesures sanitaires édictées par le gouvernement ont forcé l’entreprise à fermer ses usines de Laval et de Valleyfield du 30 mars au 11 mai, le point culminant de leur période de production.

Malgré la pandémie, Pélican International enregistre une augmentation des ventes d’embarcations « de 30 % à 110 % » cette saison.

« C’est complètement fou, ajoute M. Guay. Depuis la fin avril, la frénésie n’arrête pas. On a beaucoup plus de demandes qu’on a de capacité de produire. »

il faut commander à l’avance...

Les commandes d’embarcations et d’accessoires nautiques effectuées il y a des mois peinent à arriver chez les détaillants. Sur le site web de MEC ou Sail, plusieurs marques sont en rupture de stock.

« Huit personnes sur dix qui entrent au magasin repartent les mains vides parce qu’on n’a pas ce qu’ils veulent, indique Jean-François Haman, président de la boutique Kayak Junky. On commande 15 articles et on en reçoit quatre. »

Le magasin de Mascouche a d’ailleurs dû prêter un kayak à une cliente qui avait commandé le sien alors qu’il y avait encore de la neige.

« Comme son mari a reçu son kayak, on lui en a prêté un pour la semaine, pour ne pas que ses vacances soient gâchées », raconte M. Haman.

Rupture de stock

« C’est pratiquement impossible de se réapprovisionner auprès des fournisseurs pour la saison », a confirmé au Journal l’équipe de communication de Sail, qui constate un enthousiasme particulièrement élevé pour les sports nautiques cet été.

Thomas Marine, un important concessionnaire de bateaux au Québec, n’a pas observé un tel engouement pour les produits nautiques depuis une dizaine d’années.

« On est en rupture de stock surtout pour les pontons et les bateaux de pêche », précise l’entreprise.

Même chose du côté de Pomerleau Les Bateaux, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont l’inventaire « est presque vide ».

« Tout va être vendu dans très peu de temps, signale la responsable du marketing, Lisa Tremblay. On n’a pas pu se réapprovisionner à cause de la COVID. Ça va aller à la fin août. »

« Les gens ne voyagent pas, ils restent à la maison, poursuit-elle. L’investissement des voyages passe dans ce genre d’activités. »