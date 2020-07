Montréal: un programme dédié à la cuisine végétale à l'ITHQ

MONTRÉAL – Un nouveau programme entièrement dédié à l’alimentation végétale sera offert dès l’automne à l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) pour répondre à la demande croissante des étudiants et de la population.

Julie Faucher, professeure à l’ITHQ, impliquée dans l’élaboration du programme Alimentation végétale, a expliqué que la «très grande demande» est à l’origine de cette nouveauté.

«Depuis cinq ou six ans, dès le jour un, des étudiants disent aux profs de cuisine qu’ils ne veulent pas goûter ou cuisiner de la viande parce qu’ils sont végétariens ou végétaliens», a-t-elle indiqué

Mme Faucher, elle-même végétalienne, a souligné que ce type de discours n’était pas répandu il y a une vingtaine d’années.

La demande est également présente dans la population, particulièrement chez les jeunes. «D’entrée de jeux, même lors des réservations, les restaurants se font demander par un client sur quatre ou cinq si on peut les accommoder avec une assiette végétarienne ou végétalienne», a-t-elle mentionné.

PHOTO COURTOISIE/Julie Faucher

Cours avancé

La formation, qui s’échelonnera sur deux sessions, n’est pas conçue pour les curieux de la cuisine végétale. «C’est un programme qui s’adresse aux gens de l’industrie. Ça prend déjà une grosse base en cuisine pour s’inscrire à ce cours-là. C’est un cours avancé», a dit Mme Faucher.

Les chefs et les cuisiniers apprendront ainsi à développer des menus végétaliens complets, qui seront équilibrés sur le plan nutritionnel et respectueux de l'environnement. Le programme a d’ailleurs été élaboré sous trois axes, soit l’authenticité, l'écoresponsabilité et l’innovation.

«L’intérêt d’avoir une offre végétale, travaillée et créative, c’est certainement un très beau défi pour ceux qui vont s’inscrire», a indiqué Mme Faucher avec enthousiasme.

En raison de la pandémie, les cours seront dispensés en présentiel et à distance. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er août.