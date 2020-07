Mort aux Québécois de Montréal!

Mais comment a-t-on pu tolérer une équipe dans la Ligue nationale de crosse qui s’appelait les Québécois ?

Dont un des joueurs s’appelait Michel Blanchard. Et le directeur général, John Ferguson. Les Québécois. Ce peuple accusé de racisme systémique par les purs du reste du Canada. Peuple qui ose approuver la loi 21. Les Québécois de Montréal, c’est bien pire que les Redskins de Washington.

Et les Caribous de Québec de la même ligue ? Comment la Société protectrice des animaux a-t-elle pu tolérer pareille incitation à chasser jusqu’à éradication de l’espèce les caribous du Nord québécois ?

Au moins, les Tigers et les Lions de Detroit sont endurables. Y en a pas en Amérique. Mais les Panthers de la Floride ? C’est quoi l’honneur là-dedans de risquer la disparition des panthères floridiennes ? Une espèce vulnérable.

Et les Oursons (Bruins) de Boston ? Veut-on faire la promotion du fétichisme avec les Nounours de Boston ? Qu’on bannisse et vite. Quelle honte !

Pis on fait quoi avec les Inuk de l’UQAC à Chicoutimi ? Oser porter le nom des Inuits dans une université qui n’a même pas de campus au pôle Nord ?

Bien sûr, j’exagère. Les Bruins peuvent rester les Bruins tant que le Canadien va les battre à plates coutures (!?!).

Mais la révision sociale et historique qu’on retrouve dans toutes les sphères de la civilisation occidentale pose des problèmes insolubles.

Les Cataractes de Shawinigan

L’histoire a-t-elle encore le droit d’exister ? Y a-t-il eu des Apaches, des Comanches, des Mayas, des Aztèques, des Inuits ? Ont-ils participé à des guerres, à des batailles, ont-ils impressionné les ennemis par leur courage et leur bravoure ? Peut-on encore leur rendre hommage en nommant une équipe les Braves ou les Indians ? Ou les Seminoles en Floride et les Eskimos en Alberta ?

Pourquoi ce serait offensant de s’appeler les Indians à Cleveland, mais que ce serait correct d’être les Cowboys à Dallas ?

J’ai eu le plaisir de découvrir de larges pans de la belle histoire de Shawinigan. Un nom autochtone soit dit en passant. Comme Chicoutimi, Rimouski et... Hochelaga. On pensait qu’avec l’électricité, Shawinigan deviendrait une grande ville. C’est pour ça qu’il y a une 5e avenue, des Broadway, Riverside et Central. On rêvait à New York.

L’équipe de la LHJMQ s’appelle les Cataractes pour rappeler que l’énergie électrique vient des cataractes d’eau et affiche un logo amérindien pour souligner l’apport des Autochtones dans la vie de la ville. Faudrait que Roger Lavergne piétine son logo pour être dans l’air du temps ?

Les droits de l'Histoire

L’histoire de l’humanité est riche d’enseignements. Quand une équipe s’appelle les Spartiates, elle met de l’avant les plus belles qualités des citoyens et des soldats de Sparte, la rude ville de la Grèce antique. Elle ne veut pas souligner que Sparte a fini par céder devant Athènes, qui est devenue le cœur de la Grèce. Ce sont les soldats de Sparte et leur courage légendaire qu’on propose.

Si on peut s’appeler Spartiates, alors on peut s’appeler les Braves.

Mais si on refuse à Sparte d’avoir existé, alors tout un aspect de la civilisation occidentale doit être rayé.

Personnellement, je pense qu’il faut éviter l’emploi de noms qui peuvent avoir un caractère offensant pour un peuple ou une nation. Il semble qu’à Washington, on ait compris après avoir réalisé des milliards en profits et en plus-value que Redskins est un nom péjoratif pour désigner les peuples autochtones des États-Unis. Si les historiens et les sociologues s’accordent sur cette conclusion, alors on ne peut qu’approuver la décision.

Ainsi, je me fous que l’équipe d’Anaheim s’appelle les Ducks, mais je n’aimerais pas voir une équipe de Montréal surnommée les Frogs. À ma connaissance, on n’insulte personne en le traitant de « canard ». Tous les francophones de la Ligue nationale de hockey se sont fait traiter de « f...g frog ».

Et les Alouettes ne sont pas les Alouettes à cause de la chanson qui raconte comment on va leur plumer le dos, mais à cause de l’escadron canadien-français des Alouettes.

Par ailleurs, les Redmen de McGill portaient ce nom à cause du rouge, la couleur sportive de l’université. Comme on parlait souvent des Bleus pour désigner les Nordiques.

Je sais que le concept de l’appropriation culturelle est défendu avec acharnement par des mouvements de la gauche. Il y a tellement eu d’abus et de discrimination dans le passé qu’on comprend cette grande sensibilité. Mais encore là, on ne peut pas se permettre d’effacer des chapitres complets de l’histoire à coups de hurlements et d’insultes.

Y a pas beaucoup de certitudes dans ce bas monde à part la mort, les taxes et la santé publique. Mais si on ignore d’où on vient et qui nous a formés, c’est impossible de savoir vers où on s’en va et qui on est.

Retour dans les réserves

C’était prévisible. Devant l’entêtement et l’intransigeance des bonzes de la Santé publique dans l’histoire des sports de combat, la tentation des réserves amérindiennes s’imposerait.

C’est fait et Mathieu Boulay révèle le tout dans Le Journal de ce matin. Un promoteur d’arts martiaux mixtes va présenter un gala le 8 août... sans doute dans la réserve de Kanesatake à Oka.

Ce n’est pas une première. Les combats d’arts martiaux mixtes amateurs sont interdits au Québec, gracieuseté d’Isabelle Charest et de son ministère. Seuls les sports acceptés aux Jeux olympiques ont le droit d’être « organisés » pour le public.

Cette incongruité dans la loi où la réglementation interdisant l’organisation de combats d’arts martiaux mixtes amateurs devait être amendée cette année, mais avec la COVID-19, il semble que rien n’ait été fait dans le dossier.

J’espère que les promoteurs de boxe professionnelle n’auront pas à reculer 30 ans en arrière, en retournant présenter leurs galas à huis clos à Kahnawake ou Kanesatake. Je me rappelle encore de ma gêne quand Stéphane Ouellette avait été obligé d’aller se battre à Kahnawake...

Misère de misère !