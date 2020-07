Notre-Dame-de-Grâce: une étude pour connaître les arbres de votre cour

MONTRÉAL – Pour mieux connaître l’inventaire de la forêt urbaine montréalaise, des chercheurs de l’Université Concordia demandent aux citoyens du quartier Notre-Dame-de-Grâce d’identifier les arbres dans leur cour.

D’après Kayleigh Hutt-Taylor, étudiante à la maîtrise et responsable de «Projet Arbres NDG», 50 % des arbres de Montréal se situent sur des terres privées. On en connaîtrait donc encore peu sur ceux-ci contrairement aux arbres publics.

«Nous avions prévu d’aller inspecter ces arbres en été nous-mêmes pour voir quel genre d’arbres ils sont et quels sont leurs avantages pour la communauté », a-t-elle dit.

Mais avec la pandémie, l’équipe de chercheurs a dû revoir sa méthode de recensement sur le terrain. D’après Mme Hutt-Taylor, la meilleure idée était alors d’impliquer les résidents dans la recherche.

«Nous sommes passés à un projet autoscientifique où des résidents doivent sortir dans leur propre cour arrière et faire des mesures simples, prendre la circonférence du tronc et nous envoyer des photos», a-t-elle précisé.

Un formulaire détaillé à remplir soi-même est donc disponible en ligne. L’activité est également offerte en format adapté pour les enfants, souligne Mme Hutt-Taylor.

«Pour nous, c’était vraiment important de faire le projet en une activité éducative, et ça ne prend pas plus que 20 minutes », a-t-elle expliqué.

Les arbres doivent mesurer plus d’un mètre de hauteur et pas moins de 15 centimètres de circonférence. Au moins 50 personnes ont participé jusqu’à présent.

PHOTO COURTOISIE/Concordia Studio

Un projet qui bourgeonne

Lancé le 25 mai, le projet se conclura en octobre et les résultats seront présentés à la communauté au printemps 2021.

«Nous aimerions créer une sorte de carte interactive en ligne pour montrer où se trouvent les arbres et pouvoir montrer les différences entre les arbres et leur hauteur», a ajouté Mme Hutt-Taylor.

Bien qu’il soit trop tôt pour savoir quelles espèces sont les plus présentes, on observe une grande diversité et aussi beaucoup d’arbres fruitiers sur le territoire.

«Jusqu’à présent, l’arrondissement est assez passionné par le [le projet]. Ça démonte à quel point il se soucie de ses arbres», a conclu Mme Hutt-Taylor.

Pour le moment, le projet-pilote ne se limite qu’aux résidents de Notre-Dame-de-Grâce, mais l’équipe espère étendre le projet sur toute l’île de Montréal et dans d’autres villes s’il est concluant