Que faire si vous ne pouvez pas payer Hydro-Québec?

Vous ou votre entreprise manquez d’argent pour payer votre facture d’électricité ? Il y a d’autres priorités.

« Le 23 mars, Hydro-Québec annonçait qu’elle ne facturerait aucuns frais d’administration pour comptes impayés jusqu’à nouvel ordre, explique Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro. Le 16 mars, nous avons aussi annoncé la prolongation [jusqu’à nouvel ordre] du moratoire hivernal. »

Ce moratoire est la période durant laquelle Hydro-Québec n’effectue aucune interruption de service (ou débranchement), du 1er décembre au 31 mars.

Donc, si vous avez des difficultés financières et que vous ne pouvez acquitter vos factures d’électricité, Hydro-Québec ne vous coupera pas le courant et ne vous facturera pas de frais administratifs (1,2 % par mois sur tout solde en souffrance).

Contactez-les

Si vous avez de la difficulté à payer vos comptes d’électricité ou si vous prévoyez bientôt en être incapable, M. Bouchard a une suggestion : contactez Hydro-Québec dans les meilleurs délais. Il en va de même pour une PME.

« Si un client éprouve des difficultés, on préfère le savoir rapidement, ajoute M. Bouchard. Il est toujours mieux de prendre une entente de paiement avec nous. » Hydro négocie au cas par cas, selon la situation financière et les revenus du client. Une telle entente permettra d’acquitter plus tard les soldes dus ou de les étaler sur plusieurs mois. Une fois l’entente conclue, Hydro envoie des courriels de rappels.

Même si vous avez conclu une telle entente, elle n’annule pas un abonnement au programme de mode de versements égaux (MVE), auquel sont abonnés 1,8 million de clients d’Hydro. Les factures s’accumulent tout simplement, même si aucun montant n’est acquitté ou si le client effectue des paiements partiels.

Hydro-Québec n’a pas encore établi de mode d’ajustement à la fin de la révision annuelle estivale (qui s’étale de juillet à septembre) pour ses clients MVE. Par contre, plusieurs clients MVE sont déjà en situation de crédit, car l’hiver 2019-2020 aura été plus clément que celui de 2018-2019.

Client MVE ou pas, on parle d’un montant type de 54 $ de moins pour une maison unifamiliale de 1500 pieds carrés, pour les mois de décembre à février.

Hydro-Québec confirme ne pas connaître une augmentation du nombre d’ententes de paiement depuis le début de la crise de la COVID-19. En 2018, 229 000 de ses quatre millions de clients ont signé une telle entente.

Conseils

On contacte Hydro-Québec par l’entremise de son Espace client sur le site internet d’Hydro, en clavardant ou par téléphone (1 888 385-7252 : de 8 h à 20 h 30 la semaine et de 9 h à 17 h la fin de semaine). Hydro précise que le temps d’attente est légèrement plus long que d’habitude, même si les employés du centre d’appels, qui sont en télétravail, gèrent un volume moins élevé qu’à la normale.

Prenez note des détails de l’entente, de la date, de l’heure et du nom de votre interlocuteur chez Hydro-Québec. Conservez une copie de votre clavardage (par capture-écran si nécessaire).

Si un client fait déjà l’objet de procédures de recouvrement, elles sont suspendues avec une entente de paiement.