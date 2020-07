Recensement de 2021: Statistique Canada dévoile son questionnaire revu

OTTAWA – Le prochain recensement de Statistique Canada permettra de mieux recueillir des données sur les groupes ethniques, les communautés autochtones ou même sur les langues.

C’est ce qu’a annoncé vendredi l’organisme fédéral en dévoilant son questionnaire. Les formulaires, aussi bien courts que longs, vont permettre de collecter davantage d’informations et de détails démographiques et ainsi mieux mesurer la diversité croissante de la population canadienne.

Statistique Canada a souligné dans son communiqué que ce changement reflète aussi une volonté «clairement exprimée par la population canadienne».

Le Recensement de la population se tiendra en mai 2021, a-t-on précisé vendredi.

En plus du contenu prévu dans le précédent questionnaire de 2016, de nouveaux ont été ajoutées, notamment sur le genre, le droit des citoyens de faire instruire leurs enfants dans leur première langue officielle et le statut des anciens combattants.

Des nouvelles questions permettront aussi de s'assurer que les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont déterminés au moyen d'une approche fondée sur les distinctions.

«À mesure que le Canada croît et évolue en tant que nation, il est essentiel de comprendre sa composition pour être en mesure de répondre à ses besoins de plus en plus divers», a fait savoir dans un communiqué Anil Arora, statisticien en chef du Canada.

«Les tendances socioéconomiques qui se dégagent des analyses du recensement servent à éclairer les décisions que nous prenons et qui touchent nos familles, nos quartiers et nos entreprises», a-t-il ajouté.

Rappelons que la participation au recensement est obligatoire et les personnes qui omettent de répondre au questionnaire ou encore qui donnerait de fausses informations sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ou les deux.

Le formulaire long a été réintroduit par le gouvernement Trudeau, après avoir été aboli par le gouvernement Harper qui n’avait gardé que le formulaire simple.