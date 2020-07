Récit d’un chagrin auquel je ne veux pas survivre

Comme dirait Charlebois, « J’suis un gars ben ordinaire », et rien ne me destinait à finir ma vie comme il semble que je m’apprête à la finir. J’ai 70 ans, je suis marié depuis 50 ans à une femme, parce qu’à mon époque il fallait se marier et avoir des enfants, même si on n’était pas bâti pour vivre avec une femme, si je me fais bien comprendre.

Dans le coin où j’suis né et dans le genre de famille où j’ai grandi, tu pouvais pas t’afficher avec ta vraie nature quand t’étais un homme et que t’aimais les hommes. D’ailleurs, j’le savais même pas moi-même que j’aimais les hommes, puisque c’était quelque chose d’inconnu pour les gars de mon époque, même si le curé du village lui, le savait et en profitait.

J’ai mené ma vie du mieux que je le pouvais en faisant semblant d’aimer ça. Heureusement j’ai eu des enfants qui m’ont fait honneur et qui ont trouvé que je leur faisais un bon père. Heureusement, puisque pour ma femme, j’étais loin d’être l’image d’un bon mari, même si elle ne m’en faisait jamais la remarque.

Elle est morte d’un cancer du sein en 2005 et honnêtement Louise, ça m’a soulagé. Les enfants ont eu de la peine, moi aussi, mais ça m’enlevait une maudite épine du pied. Puis la vie a repris son cours sans que je m’imagine ce qui allait m’arriver. Au cours d’un voyage dans le sud, j’ai fait la connaissance d’un gars dans mon genre, pris dans une situation comme la mienne.

On a eu une aventure d’un soir qui s’est mise à durer pendant deux ans. Ce qui m’a permis de parler à mes enfants et de me faire comprendre d’eux. Mais quand son fils a découvert notre affaire, il lui a fait une crise, et il a décidé que c’était fini entre nous deux ! Alors que j’étais sur le bord d’être enfin moi-même et enfin heureux, j’me fait dumper pis j’le prends pas.

Comme sa décision me bloque dans la gorge, que je ne comprends pas que rendu à 65 ans il se laisse mener par son fils,

j’vois pas pourquoi je continuerais à lutter pour ma survie.

Tom

Mon cher Tom, vous n’allez pas lâcher alors que vous êtes si près du but ? Prenez le temps de réfléchir avant de vous laisser submerger par le chagrin de perdre un premier amour. Votreparcours vers le libre arbitre de votre vie fut long, j’en conviens, mais vous n’allez pas lâcher le morceau alors que vous êtes si près du but, et que même vos enfants vous appuient ?

Prenez au moins le temps d’appeler la ligne 1-866-277-3553 (1-866-APPELLE) où vous pourrez obtenir du soutien où que vous soyez dans la province. N’oubliez jamais que des gens tiennent à vous, probablement plus que vous ne tenez à vous-même, malgré vos mérites.