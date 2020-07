La Société de sauvetage est fière de lancer la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) qui se tiendra du 19 au 25 juillet sous le thème « La noyade est évitable ». Plus tôt cette semaine, le gouvernement du Québec a accordé un financement total de 2,5 millions de dollars à la Société de sauvetage et au Fonds Raphaël-Bernier, pour soutenir les programmes Nager pour survivre et Nager pour survivre Plus.

Photos Pierre-Paul Poulin, Pascale Vallée, Martin Alariez

Gérard Charlebois, VP de l’Association des commerçants de piscines du Quévec est en compagnie de la ministre Isabelle Charest, de Sylvie Bernier, marraine d’honneur des programmes Nager pour survivre et Nager pour survivre Plus, et de Raynald Hawkins, dg de la Société de sauvetage du Québec.

Catherine Labonté, présidente du CA de la Société de sauvetage, est entourée de ses collègues, Anne-Marie Francoeur, responsable des communications, et Guilaine Denis, directrice aux événements et service aux membres.

Cette semaine lors de mon passage au Centre sportif du Parc olympique j’ai croisé des athlètes des équipes de Plongeon Canada qui s’entraînent jusqu’à trois fois par jour. Sur la photo on aperçoit la dynamique Meaghan Benfeito, triple médaillée olympique, trois fois championne en Série mondiale et championne des Jeux du Commonwealth et des Jeux panaméricains.

Le Canadien était le sujet de conversation après la ronde de golf. Martin Tremblay, du Bistro Bar Frenchie’s en Floride, est en compagnie de Raymond Racette, l’ancien homme fort du Canadien Junior qui a joué une ronde de 74, d’André Guillemette, le DG du Club de Golf Le Grand Duc, et du long cogneur Normand Richard, le fils du légendaire Maurice Richard.

Torchia Communications fête cette année son 20e anniversaire. Sur la photo on aperçoit les associés Michèle, Jean-Claude et Daniel Torchia qui gèrent et exploitent l’agence de communication ainsi que sa division tout aussi estimable, Traductions Centrik.

Depuis maintenant 62 ans, Le Salon Pierre à Acton Vale fait partie de l’histoire de la région de cette municipalité. Le paternel qui profite de sa semi-retraite, Pierre Jette, 47 ans de métier, est entouré de sa petite-fille Andrée-Ann et de son fils Benoit, qui depuis 43 ans est fidèle à sa clientèle.

Les Chevaliers de Colomb du District 54 Laval et du conseil Ste-Dorothée ont fait un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval. Le Grand Chevalier Pierre Côté, Pauline Gilbert, de la Maison de Soins Palliatifs, et le Grand Chevalier Pierre Archambault sont entourés de Nathalie Todd et de Diane Tanguay ainsi que de Jean-Marie Nadeau, Jules Blais, Jean-François Desrosiers, Ronald Jacques, Jean-Pierre Lamontagne et Jean Chartier.