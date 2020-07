Transport collectif: les revenus liés à la vente de titres presque à zéro

MONTRÉAL – Les revenus provenant de l'achat des titres de transport en commun dans le grand Montréal ont pratiquement disparu quelques jours seulement après le début du confinement lié à la COVID-19.

La fermeture des écoles, des services de garde et les recommandations aux employeurs de favoriser le télétravail annoncé par le gouvernement Legault à la mi-mars ont fait extrêmement mal aux revenus de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

L'organisme qui finance les services offerts par les quatre grandes sociétés de transports de la métropole a connu une baisse de 95 % des revenus liés à l'achat de titres individuels, et ce, moins d’une semaine après le début du confinement, montrent des documents obtenus par le 24 Heures via la Loi d'accès à l'information.

Ces titres sont habituellement achetés par les usagers occasionnels du transport collectif.

Du côté des titres de transport mensuels, on constatait une baisse de 94% en avril 2020 par rapport au même mois l'année précédente.

Joël Lemay / Agence QMI

Et les usagers sont encore loin de reprendre leur habitude de déplacement: des baisses de 50 à 95 % de l'achalandage habituel sont toujours observées dans les différents services de bus, train et métro de la région métropolitaine.

L'ARTM estime ses pertes de revenus liés à la pandémie à 523 M$ pour l’année 2020, notamment en raison de la chute des ventes de titres de transport. Ces répercussions pourraient être lourdes de conséquences sur l'offre de service dans les prochaines années.

«L’apport de tous sera nécessaire pour relever ce défi historique afin d’assurer la pérennité de la qualité des services ainsi que l’accessibilité du transport collectif», explique le porte-parole de l'ARTM, Simon Charbonneau.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Des revenus de 19 M$ plutôt que 160 M$

L'ARTM prévoyait d'ailleurs des revenus tarifaires de l'ordre de 969 M$ sur un total de 2,7 G$ en 2020. Or, elle n'a récolté que 19 M$ des 160 M$ planifiés dans son plus récent budget pour les mois d'avril et de mai.

Dans une missive adressée au ministre des Transports du Québec le 20 mars dernier, l’ARTM se disait «très préoccupée» par cette baisse des revenus tarifaires.

Ce n'est que trois mois plus tard, soit le 18 juin, que le gouvernement du Québec a accordé aux organismes et sociétés de transport collectif de la province une aide financière d'urgence de 400 millions de dollars. Cette somme doit permettre d’assurer la continuité des services malgré la pandémie de COVID-19.

Les pertes financières associées à la taxe sur l’essence pourraient de leur côté varier entre 25 à 36 M$ en 2020, confirme l'ARTM. Cette dernière projetait des revenus de 159 M$ provenant des automobilistes dans son plus récent budget.

Baisse de service à prévoir?

Afin de contrôler l'hémorragie dans ses finances, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a demandé aux dirigeants des sociétés de transports du grand Montréal de planifier une offre de service inférieure ou similaire à celle offerte avant la pandémie.

C'est ce qu'a indiqué l'ARTM aux dirigeants des quatre organismes publics de transport en commun (OPTC) dans un courriel acheminé le 1er mai dernier.

Par exemple, la Société de transport de Laval (STL), exo et la Société de transport de Montréal (STM) pourraient devoir réduire leur service sur certains circuits d'autobus ou de train en fonction de l'achalandage observé.

Joël Lemay / Agence QMI

La semaine dernière, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a annoncé une réduction de 15 % de son service de bus dès septembre, toujours à la demande de l'ARTM, selon le communiqué. Le transporteur a fait face à une baisse de 70% de son achalandage habituelle.

Faut-il s'attendre à une diminution de l'offre de service similaire du côté de Montréal et Laval?

L'ARTM refuse de s'avancer, mais martèle que les OPTC n'ont jamais eu la consigne de couper dans l'offre de service de transport collectif pour la rentrée en septembre.

«Il est présentement prématuré de qualifier ou de quantifier le niveau de service qui sera offert tout l’automne à compter de septembre», a affirmé le porte-parole Simon Charbonneau, en ajoutant que l'Autorité et ses partenaires ont commencé à planifier des mesures afin de diminuer les dépenses.

Reprises de la perception

La reprise graduelle de l'embarquement par l'avant dans les autobus de la métropole devrait donner un coup de pouce aux finances de l'ARTM.

Dès lundi prochain, les usagers de la STM devront recommencer à valider leurs titres de transport à bord d'une quarantaine de lignes d'autobus. D'ici la fin août, la perception devrait être exigée de nouveau sur l'ensemble des 225 circuits d'autobus de l'opérateur.

Depuis le 1er juillet, les usagers d'exo, qui gère les autobus sur les couronnes nord et sud de Montréal, doivent présenter un titre de transport valide lors de l'embarquement.