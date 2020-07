Un 100e match particulier

L’exploit est passé sous silence dans les médias la semaine dernière. Le 10 juillet dernier, lors d’un match entre les Sounders de Seattle et les Earthquakes de San Jose, Oscar Mitchell-Carvalho était en devoir pour son 100e match dans la MLS.

« C’était ma première assignation du tournoi », raconte l’arbitre québécois au sujet de son exploit. « Bien sûr, elle s’est déroulée dans des conditions particulières.

« Je vais toujours m’en souvenir. Lorsque j’ai sauté sur le terrain, je ne me suis pas senti de façon différente que d’habitude. J’étais plutôt concentré sur la tâche qui m’attendait lors du match.

« Je n’ai pas vraiment réalisé ce que j’avais accompli avant le coup de sifflet final. »

Lors de ses premiers pas dans la MLS, Mitchell-Carvalho ne savait pas qu’il atteindrait ce plateau.

« Je m’étais fixé des objectifs que je voulais atteindre. Au début, c’était 50 matchs. Lorsque tu l’atteins, c’est la preuve que tu as été capable de t’établir dans la MLS et que tu as réussi à performer.

« Après le match Seattle-San Jose, mon superviseur m’a dit que j’étais correct pour 100 autres matchs ! »

Comment a-t-on célébré cet exploit dans la bulle de la MLS ?

« On a simplement eu droit à un dessert spécial à notre retour du terrain », a raconté l’arbitre âgé de 38 ans. « Après le match, mon exploit a été souligné par les autres officiels avec qui j’ai travaillé. « Puis, mon superviseur m’a mentionné à la blague que je suis prêt pour un autre 100 matchs ! »

Chaud, chaud, chaud !

Dans les derniers jours, on a constaté que la chaleur et l’humidité ont été omniprésentes durant les matchs à Orlando. Les joueurs ont souffert, mais les arbitres aussi.

« Jeudi, j’étais en devoir pour la rencontre Atlanta-Cincinnati, qui se déroulait le matin, explique Richard Gamache. Il devait faire 42 degrés avec l’humidité.

« J’étais du côté face au soleil. Je pensais mourir tellement il faisait chaud. »

Lorsque la température est aussi chaude, les joueurs ont droit à une pause pour s’hydrater à chaque demie. C’est le cas depuis le début du tournoi de retour de la MLS.