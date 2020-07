Un camping complet en fin de semaine

Le Camping de la joie, à 15 km de la terrasse Dufferin, fait sans doute l’envie du Château Frontenac, car il affiche complet pour la fin de semaine.

« Pour les deux semaines de la construction, il me reste vraiment très peu d’espaces de disponibles. On est pratiquement à 100 %. C’est pas mal toujours comme ça à chaque année pour les vacances de la construction. C’est notre premier week-end où nous affichons complet », a partagé Dominique Gingras, gérante, qui a répondu à trois appels en une minute et demie pour des demandes de réservation.