Une saison plus lente à démarrer

« Depuis une semaine, il y a plus de demandes d’informations touristiques. Les chiffres ont doublé. On voit qu’il y a un très grand engouement pour les vacances de la construction », a fait part Jenna Dubé, conseillère en communication pour l’Office du tourisme de Québec.

« En temps normal, les mois les plus occupés ont toujours été à partir du Festival d’été jusqu’en septembre avec la saison des croisières. Cette année, c’est un peu différent, c’est sûr. C’est un peu plus long à démarrer. On ne peut pas dire que ce sera une saison touristique facile. »