CHARBONNEAU OUIMET

Michelle



À Laval, le 7 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, s'est éteinte Michelle Ouimet (Charbonneau).Michelle laisse dans le deuil son cher amour Raymond Charbonneau avec qui elle a partagé 56 belles années, son fils Stephan, sa belle-fille Josette Cormier (Éric et Steve), sa fille Anabelle, son gendre Serge Massie et son petit-fils adoré Olivier; sans oublier ses frère et soeurs Gaëtan, Yolande et Anne-Marie, ses belles-soeurs et beau-frère Ginette, Jeannine, Raymond et Monique, ses neveux et nièces Julie, Patrick, Eric, Jean-Marc, Caroline, Richard, Lynda, Alain, Louise, Chantal, Diane, Claude et Johanne ainsi que de nombreux autres parents et amis.Une cérémonie intime, pour les proches, aura lieu ultérieurement.