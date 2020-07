COURCHESNE LAMARCHE

Aline



À L'Épiphanie, le 22 mai 2020, à l'âge de, est décédée Aline Lamarche, épouse de feu Édouard Charles Courchesne.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gilberte (feu Raymond Majeau), ainsi que ses neveux et nièces: sa filleule Chantal, Nicole, Michel, Marcel, Jean-Yves Majeau, Yvan Paquin, feu Jocelyn, Michel, Germain, Richard, Lucille, Johanne et Andrée Lamarche. Elle laisse également plusieurs parents de la famille Courchesne.Les funérailles auront lieu le mercredi 22 juillet à 14h, en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhhumation au cimetière du même endroit. Il n'y aura pas de condoléances à l'église.5 RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIEDes dons à la Fondation Santé Sud de Lanaudière seraient appréciés.fondation@cssssl.caLa famille remercie sincèrement tout le personnel du 2e et 3e étage du CHSLD de l'Assomption pour les bons soins et les attentions qui lui furent prodigués.