PESANT, Monique



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Monique Pesant survenu à Longueuil, le 9 juillet 2020, à l'âge de 83 ans. Elle était la fille de feu M. Bernard Pesant et de feu Mme Georgette Paquin.Elle part rejoindre ceux qu'elle a aimés dont sa soeur Thérèse et ses frères Gérard et Marcel.Elle laisse dans le deuil son frère André, ses nièces Sophie, Lucie et Martine, son neveu Frédéric, Micheline Leblanc, Nicole Pelletier, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la :le jeudi 23 juillet 2020 de 9h à 11h. Une liturgie de la Parole suivra, dès 11h, en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille tient à remercier le personnel des soins de l'étage 3B du Centre d'hébergement René-Lévesque pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Pesant.Veuillez noter qu'avec la situation actuelle, le port du masque est obligatoire pour tous et la distanciation est recommandée. Les places étant limitées à l'intérieur de la résidence funéraire, il serait préférable de contacter les membres de la famille avant de se présenter.