ZAMBARDI, Benedetto



Dimanche, le 19 avril 2020, Benedetto Zambardi nous a quittés à l’âge de 89 ans pour aller rejoindre pour l’éternité son épouse bien-aimée, Teresa.Il laisse dans le deuil ses fils Domenico et Pasqualino (Enrica), ses petits-enfants Benedetto, Stefania et Gabriella, sa soeur feu Maria (feu Antonio), ses frères Nicandro (Caterina) et feu Antonio (Lorenzina), ses belles-soeurs feu Antonietta (Gaspare) et Rafaelina (Alfonso), ses neveux et nièces, parenté et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice arrière du complexe funérairele dimanche 26 juillet 2020 dès 14h. Une cérémonie religieuse y aura lieu à 16h en la chapelle. La cérémonie sera également disponible en direct via leAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital Sacré-Coeur seraient appréciés.