AURIEMMA, Louise



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Louise Auriemma le samedi 2 mai 2020, fille de feu Antonio Auriemma et de Maria D'Amico, épouse de Pierre Lacelle. Elle est née le 13 février 1967. Elle est décédée des suites d'une longue maladie.Outre sa mère et son époux, elle laisse dans le deuil son frère Pasquale Auriemma (Christine McKay), son beau-frère Éric Lacelle (Chantale Bernier), ses neveux et sa nièce Lucas et Jackson Auriemma, Francis et Catherine Lacelle ainsi que nombreux cousins et cousines.Les familles apprécieraient des dons pour la recherche contre la dystrophie myotonique de Steinert.Les familles aimeraient également exprimer leurs remerciements et gratitude envers tout le personnel de l'hôpital Cité de la Santé qui a pris un grand soin de Mme Auriemma.Les funérailles auront lieu le jeudi 6 août à 12h30, condoléances dès 10h, au salon funéraire:Notez qu'au salon un maximum de 40 personnes à la fois seront admises.