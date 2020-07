LePAGE (née MARTEL), Mariette



Aux soins palliatifs du Haut-Richelieu, le 25 juin 2020, est décédée Mariette Martel, épouse de feu de Sylvain LePage, fille de feu Valmore Martel et feu Bella Meunier. Elle était retraitée de la fonction publique BFC après 35 ans de loyaux services.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeanne d'Arc (Joan) (feu Marc Morency), elle fut prédécédée par son frère Camille Martel (feu Constance Couture). Elle laisse également dans le deuil ses nièces : Sylvie Martel (Richard Falardeau), Manon Martel (Michel Chartier), Danye Martel, Chantal Martel, Sonia Martel (Raymond Lussier); son beau-frère Guy LePage (Gabriella Norton) de même que ses belles-soeurs Réjeanne LePage et Pierrette LePage (Mario Guité); plusieurs neveux et nièces LePage ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les témoignages de sympathie au :450-390-1111 complexefuneraire.casamedi le 25 juillet 2020, de 11h à 13h. Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Athanase au 500, 1ère rue à Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville) à 13h30. L'inhumation sera au cimetière Saint-Athanase, suivant la célébration.Au lieu de fleurs, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.