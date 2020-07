Cesaratto, Luigi



Le 8 juillet 2020, à la maison et entouré de ses proches, est décédé M. Luigi Cesaratto à l'âge de 91 ans, époux depuis plus de 62 ans de dame Yolande Piperno.Né à Vivaro, Friuli, Luigi est issu de l'union de feu Giovanni Cesaratto et feu dame Angela Tommasini.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Donna Del Gallo, Virginie, É-U), Linda (Martin Desrosiers), Sylvia (Malcolm Britto, Ottawa), ses petits-enfants, Bianca, Luigi, Antonio, Marco, Lucas, Hugo, Julius, Marcello, Kiara, Dante, Roman et son arrière-petite-fille, Sawyer Rose, sa soeur Giovanna (feu Mario) et son frère Ottavio (Valentina, Vivaro, Italie), ses belles-soeurs, Norma (feu Beppe), Carmen (feu André), Lina (feu Albert), ainsi que de nombreux neveux, nièces, filleuls et amis.Véritable pilier de la famille, on se souviendra de Luigi comme étant une personne aimante et généreuse, un mari exemplaire, sensible; un père et grand-père dévoué. Luigi a vécu pleinement et sans amertume, guidant sa vie par ses forts principes et hauts standards moraux.Auteur d'une carrière de 35 ans chez Berwil dans les métiers spécialisés, Luigi était un homme fier de son travail, surmontant les défis sur les chantiers d'envergure partout au Québec et dans l'Est canadien; façonnant grâce à son leadership le pays que nous connaissons aujourd'hui. Il salue ses nombreux collègues."Gigi" possédait des savoirs en tous genres et prenait plaisir à raconter ses histoires fascinantes, accumulées au cours de sa longue vie. Lorsqu'il parlait, tous écoutaient (il avait des histoires à raconter…).Luigi adorait voyager, jardiner, danser, cuisiner et surtout, son chalet à Saint-Donat qu'il a su bâtir pour lui rappeler de son Frioûl natif. Il aimait la neige, l'hiver de son Québec d'adoption. La Bella Gioventù captait son attention et son esprit. Papa aimait tant danser. Jeune homme, il fut membre du 8e reggimento alpini - compagnia mortai. O là...o Rompi.Il demeurera à jamais un modèle à suivre pour ceux ayant eu la chance de le connaître.La famille remercie l'Associazione Famiglia Veneta pour les nombreuses fêtes, pique-niques et soirées dansantes mémorables, ainsi que les belles amitiés qui y ont été tissées.A le sut / Tal ort / Mandi per simpri / Pizzule PatrieUne cérémonie funéraire aura lieu le jeudi 23 juillet à 13h en l'église Notre-Dame-de-Pompei, 2875 rue Sauvé Est, Montréal, suivant les recommandations de distanciation, port du masque et de lavage des mains.Dons à la Fondation du CR CHUM/Défi Respire icm.qc.ca/faitesundon.htmlToute notre gratitude au personnel soignant du CHUM, Dr Tehfé et Saidy Andino.Pour rendre hommage à la vie de M. Cesaratto nous vous invitons à visiter le