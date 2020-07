GIGUÈRE, Yves



De Sainte-Thérèse, le 23 mai 2020, à l'âge de 80 ans est décédé M. Yves Giguère, époux de Mme Céline Maheu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Christine (Derrick) et Sophie (Martin), ses petits-enfants, Julianne, Gabriel, Maude et Frédérick, ses soeurs, Louisette et Julie, ses frères, Paulo et René (Solange), ses beaux-frères, Mario (Marie-France), André (Chantal), Gérald (Carole) et Richard, sa belle-soeur Murielle, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 juillet de 13h à 17h au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société du Parkinson.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage des mains obligatoire à l'entrée, de plus, le port du masque est fortement recommandé.