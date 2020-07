CHAGNON, Nicole



À Beloeil, le 10 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Nicole Chagnon, fille de feu Elizabeth Lemonde et de feu Camille Chagnon.Madame Chagnon a travaillé pendant plusieurs années à la Raffinerie sucre de Saint-Hilaire.Conjointe de feu Roland Daigneault, elle laisse dans le deuil les enfants Daigneaut, plusieurs cousins Lemonde et Beaudry, sa filleule Mélodie Chicoine et ses amies dont Elaine Brodeur, Monique Simard, Diane Leduc et autres.Selon ses volontés, la famille recevra vos condoléances au:BELOEIL, QC J3G 4G9(450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 24 juillet de 17h à 21h. Les funérailles auront lieu le samedi 25 juillet à 11h en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil.