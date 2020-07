OUELLETTE, Monique



À Ste-Thérèse, le 26 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Monique Ouellette, épouse de feu Guy Lauzon.Outre ses enfants : Mario (Isabelle), Nancy (Gabriel) et ses petits-enfants, elle laisse dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue des Perrons, Auteuil, Laval,le samedi 25 juillet 2020 de 13h à 16h et de là au cimetière de Bois-des-Filion.