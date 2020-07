LE BLANC, Raymonde

(Bertrand)



C'est avec une peine incommensurable que nous annonçons le décès de Raymonde Bertrand Le Blanc.Décédée à Montréal le 8 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, Raymonde, épouse de feu Cyrice Le Blanc, laisse dans le deuil ses enfants Roxanne (Jean), Carl et Sylviane, ses petits-enfants Renée, Matthew, Stéphanie, Mélanie, Carolanne et Mélina, ses arrière-petits-enfants Clara, Rose et William, ses soeurs Réjeanne, Gislaine et Ginette et son frère Mario, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 juillet 2020, de 18 h à 21 h au salon du complexe:Un service religieux sera célébré, en présence des cendres, le samedi 25 juillet 2020 à 13 h en l'église Saint-Sylvain (750, boul. St-Sylvain, Laval, QC, H7E 2X3).Il n'y aura jamais les mots pour décrire notre mère. Cette femme exceptionnelle était toujours présente pour les autres, tentant l'impossible pour les aider. Son rire était celui de l'émerveillement de la vie, une qualité qu'elle a su conserver pendant 85 ans. Sa joie de vivre, ses entretiens et ses conseils laissaient peu de personnes indifférentes. Nous désirons remercier celles et ceux qui ont partagé de beaux moments en l'accompagnant sur les sentiers de sa vie.Maman, tu nous manqueras, mais tu seras toujours vivante dans nos coeurs et nos esprits!