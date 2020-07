RIENDEAU née Poupart, Louise



De St-Rémi, est décédée le 19 juin 2020, Mme Louise Poupart à l'âge de 88 ans, épouse de feu Claude Riendeau et mère de feu Alain Riendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Gilles), Jocelyn (Sylvie) et Donald (Danielle), ses petits-enfants David, Cathy, Cynthia (Olivier), Nancy (Nicolas), Kevin, Véronique (Maxime), Benoit (Marie-Ève) et Jérémie, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Lucette (feu Laurent) et Rachel (feu Omer) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée à la résidence funéraire :Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 25 juillet 2020 de 9h30 à 12h suivi d'une célébration d'adieu au salon dès 12h.