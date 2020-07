HALPIN, Serge



La famille de Serge Halpin a le regret d'annoncer son décès survenu le vendredi 10 juillet 2020 à Longueuil à l'âge de 69 ans. Natif de Sherrington, il était le fils de Thomas Halpin et de Jeannette Lamarre.Il laisse dans le deuil son ex-conjointe et amie Marcelle Clermont, ses frères Claude (Lucette) et Régent (Louise), son beau-frère Rhéaume (mari de feu Denise Halpin), sa filleule Sophie Clermont ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :En raison des circonstances de la COVID-19, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure.