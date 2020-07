DUBÉ, Maurice



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Maurice Dubé survenu à Montréal le jeudi 2 juillet 2020 à l'âge de 87 ans. Il était le fils de feu Joseph Dubé et feu Lucia Bizier.Outre ses parents, il fut précédé dans la mort par ses soeurs Gysèle (feu Jean-Marie) Vaillancourt et Fernande (feu Roger) Brulotte, de même que ses belles-soeurs Murielle (feu Jean Claude) St. Louis et Denise (feu Bertrand) Morin.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Lefebvre après 60 ans de mariage, ses enfants Jean (Johanne Lessard), Jacques (Chantal Lemoyne) et François (Marie-Josée Fontaine), ses petits-enfants Eric et Simon, Alexandre et Nicolas, François-Xavier et Anne-Sophie, ses frères Dr Marius (Thérèse Desrosiers) et Donald (Louise Yale) ainsi que son beau-frère André (Viola) Lefebvre, sa belle-soeur Suzanne (Jean-Paul) Paradis, neveux et nièces, parents et amis.Comptable Agréé, il a oeuvré avec dévouement auprès de ses nombreux clients de longue date jusqu'à la fin de sa vie.La famille désire également remercier son filleul le Dr Pierre Dubé pour son accompagnement dans les moments difficiles des dernières années.En raison des circonstances actuelles, la famille immédiate souhaite se recueillir en toute intimité au Repos Saint-François d'Assise à une date ultérieure.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille au registre funéraire virtuel de