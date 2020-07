DUBÉ, Bertrand



À Farnham, le 15 juillet 2020, est décédé Monsieur Bertrand Dubé, époux de Madame Sylvie Lacroix.Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants Marie-Christine, Pierre-Grégoire (Kathleen), Éric (Johanne) et feu Stéphanie, ainsi que ses sept petits-enfants, Audrey, Florence-Agathe, Samuel, Andrew, Sophie-Charlotte, Paul, Kevin ainsi que ses nombreux neveux et nièces, les enfants de feu ses frères et soeurs Léonie, Albert, Julien, Héléna, Marie-Anna (Reuben), Thérèse et Charles-Henri. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Valérie St-Laurent, ainsi que la famille de sa deuxième conjointe feu Claire Lauzon.La famille accueillera parents et amis(es) au:le dimanche 26 juillet 2020 de 13h30 à 16h30.Le port du masque est obligatoire.