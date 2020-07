Fiorito, Emilia



À Ville Mont-Royal, le 3 avril 2020, est décédée Emilia Fiorito à l'âge de 83 ans. Fille de feu Maria Loffredo et feu Domenico Fiorito. Elle laisse dans le deuil sa soeur Dolorès ainsi que plusieurs parents et amis.Figure marquante de sa profession d'infirmière et tout autant à l'institution C. H. Ste-Justine, où elle a oeuvré près de quarante ans. Loyale à son devoir professionnelle dans ses actions et honnête envers ses collègues et le personnel. Elle était dotée d'un grand professionnalisme et d'une remarquable compétence, ainsi qu'une grande compassion envers les patients.Dolorès recevra les condoléances au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉAL514-342-8000 / Stationnement intérieur disponible / www.dignitequebec.commercredi le 22 juillet 2020 de 14h à 22h ainsi que jeudi le 23 juillet 2020 dès 9h, suivi des funérailles en chapelle à 11h. L'inhumation se fera au cimetère Notre-Dame-des-Neiges.-Dolorès