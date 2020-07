FRANC, Maurice



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de Maurice Franc à son domicile le 16 juillet 2020. Il nous a quittés tout doucement, sereinement et avec humanité, tel qu'il le souhaitait.Il laisse dans le deuil son épouse, Andrée Chénier, ses enfants, Nadine (Billy Fortin) et Olivier (Pascale Vallée), ses petits-enfants d'amour, Emile, Camille, Antoine et Etienne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 juillet de 18h à 21h et le samedi 1er août de 9h à 11h au :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don serait apprécié à la Fondation du CHUM pour la recherche sur le glioblastome multiforme (fondationduchum.com).Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masques ou du couvre-visage obligatoire.