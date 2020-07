TREMBLAY, Yvan



À son domicile, à St-Mathieu-du-Parc, le 9 juillet 2020, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur Yvan Tremblay, conjoint de Jean-Pierre Gauvin.Il laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean-Pierre; ses frères Reynald et feu Bernard; ses soeurs : Monique, Guylaine, Andrée et Carmen ainsi que sa belle-soeur Ilianne et ses beaux-frères. Il était le beau-frère de Guy Gauvin (Danielle Lévesque), Christine Gauvin (Marc Grenier) et Mario Gélinas (feu Johanne Gauvin). Il laisse derrière lui plusieurs neveux, nièces, ami(e)s du club de golf St-Gérard-des-Laurentides, ses ex-collègues de travail de la ville de Montréal dont Michel Tremblay et de nombreux ami(e)s spécialement Jean-Marie Beaulieu, Paul Gagnon, de même que le couple parisien Marie-Claude et Hervé.La famille accueillera parents et ami(e)s, et ce dans le respect des directives gouvernementales actuelles (port du masque et distanciation), à la :4620, BOULEVARD ROYAL, SHAWINIGAN, G9N 7X9Tél. 819 539-5000 www.cooperativefunerairemauricie.comle samedi 25 juillet à partir de 11h. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 25 juillet 2020 à 13h15 en la chapelle de la Coopérative Funéraire. Les cendres seront déposées au Columbarium de la Coopérative Funéraire de Shawinigan-Sud à une date ultérieure.Jean-Pierre désire témoigner sa reconnaissance au Dr Bégin et au personnel des équipes de soins palliatifs et de maintien à domicile pour leur soutien et leurs excellents soins prodigués.Un don à un organisme régional du domaine de la santé serait apprécié.