CHAPUT, Jean-Yves



À Montréal, le 9 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Yves Chaput.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Monique Leduc et ses enfants Rachel (Marc) et Sylvain Daneau (Isabella), ses petits-enfants, son frère Guy, sa belle-soeur Katryn, ses neveux et nièces autres parents et ami(e)s.M.Chaput sera exposé au:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle vendredi 24 juillet à compter de 11h00.Une liturgie de la Parole sur place sera célébrée à 14h00. En raison de la pandémie, les règles de distanciation seront de mises et le port du masque est obligatoire.