AUBRY, Jean



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean Aubry décédé le 12 juillet 2020 à l'âge de 77 ans. Jean était l'époux de Diane Aubry, née Hamelin, et le fils de feu Denis Aubry et de feu Fernande Lalonde de Lachine.Outre Diane, il laisse dans le deuil ses filles: Christiane (Benoit) et Janice (Éric), ses précieux petits-enfants: Camille, Émile, Rémi et Éloi; sa soeur Lucie (Nicole), sa belle-soeur Janice (Michel); ses nièces: Nathalie, Jacynthe, Marianick et Isabelle, sa tante, ses oncles et ses cousin(e)s ainsi que de nombreux amis.Au cours des 40 dernières années, Jean aura été un modèle de détermination, de persévérance et de résilience pour tous ceux et celles qui l'ont côtoyé. Il demeurera une source d'inspiration pour nous tous.En raison des circonstances actuelles, un service aura lieu dans l'intimité de ses proches.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne de la maladie polykystique des reins, une fondation chère à Jean et à la famille.La famille désire remercier le personnel du IKEA d'Ottawa et du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa pour les soins empreints d'humanité qu'ils ont prodigués.