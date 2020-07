PRUD'HOMME BLANCHARD

Henriette



À Mercier, le 4 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Henriette Prud'homme, épouse de feu M. Émile Blanchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Cécile (Benoit), Michel (Marielle) et Danielle, sa petite-fille Émilie (Joël), ses arrière-petits-enfants Benjamin et la toute dernière Laurence, son frère Jean-Guy, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis. Elle était la mère de feu Gilles.Compte tenu des circonstances, les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.ca