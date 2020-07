JOYAL, Ursule



À Montréal, le 12 juillet 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Ursule Joyal, née à St-David-d'Yamaska le 21 septembre 1931. Elle était la fille de feu Aimé Joyal et de feu Rosilda Brouillard.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Doris, Gertrude et Marie-Aimée.Elle était la soeur de Anatole, soeur Amanda, Marie-G., Marie-Claire, Adalbert, soeur Gilberte, Noël, Dorothée, Georges-Henri, Fernande, Roland p.f.m., décédés.Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet 2020 de 11h à 14h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal. Notez que le port du masque est de mise. Suivra l'inhumation au cimetière de St-David-d'Yamaska.