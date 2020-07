Therrien, Diane



À Montréal, le 22 juin 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Diane Therrien, épouse de feu Bernard Leblanc.Elle est partie rejoindre toute sa famille incluant son mari Bernard Leblanc, sa mère Noella Gauthier, son père Jean-Paul Therrien, sa soeur Ginette Therrien, ses deux frères Jacques et Serge Therrien.Elle laisse dans le deuil son beau-fils Mathieu Leblanc Poirier (Isabelle) et son petit-fils Michaël; son nouvel ami de coeur après 16 ans Stephan Fortier; sa belle-mère Desanges, ses belles-soeurs Jeannette, Johanne (Alain, Anne-Sophie et Jonathan), ses beaux-frères Normand (Lyne, Marie-Michelle, Guillaume et Hugo); Raymond (Isabelle, Camille et Pierre-Olivier), Ronald (Gertrude); ses neveux et nièces Alain Blais (Nathalie), Daniel Blais, Nathalie Blais (Robert), Stéphane Blais et Nadine Blais (Claude), Jojo; ses cousines Carole et Brigitte, en plus de plusieurs amies.Diane aimait tout ce qui était en lien avec la mise en forme. Après le décès de son grand amour Bernard, elle a été très présente à l'hôpital de Mississauga pour que les gens qui ont le cancer soient plus comfortable. De plus, elle a fait des marathons pour faire honneur à Bernard. Tous les fonds amassés lors du Bernards run étaient remis pour le cancer. Elle est revenue à Montréal en novembre 2019 pour se rapprocher de nous tous.Diane est décédée paisiblement, entourée de quelques proches et beaucoup d'amour. La famille tient à remercier tous les gens du Pavillon Rosemont. Vu la situation avec la COVID-19, une célébration de la vie de Diane aura lieu l'été prochain.Diane pourra être visitée columbarium de