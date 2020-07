DAGENAIS (née Crochetière)

Huguette



De Saint-Michel, le 14 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Huguette Crochetière, épouse de M. Gilles Dagenais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Lison et Magalie, sa petite-fille Cloé, sa soeur Pauline (Robert), ses frères André et Albert (Liette), ses beaux-frères Paul (Jocelyne), Pierre (Johanne), Claude (Pierrette), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-RÉMI, J0L 2L0450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille vous y accueillera samedi le 1er août de 9h à 11h. En raison des circonstances particulières, il y aura un moment de recueillement pour la famille et les amis proches dès 11h, suivi d'une cérémonie dans l'intimité de la famille.