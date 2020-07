BRIEN, Paul



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Paul Brien, survenu subitement à son domicile à Repentigny le 4 avril 2020, à l'âge de 71 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Decoste, sa fille Caroline (Paul Rodrigue), ses petits-enfants Xavier et Alexis et ses soeurs Alice, Yvonne et Denise. Aussi, il laisse dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances mercredi le 22 juillet 2020 à partir de 10h30, à l'église de la Purification (445 rue Notre-Dame à Repentigny). Les funérailles suivront à 11h.