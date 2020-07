SENÉCAL, Marc



Nous avons le regret de vous annoncer que Marc Senécal est décédé le 5 juillet 2020 à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu Eugène Senécal et de feu Fernande (Marie) Girard.Il laisse dans le deuil son épouse Danielle Campbell, sa fille Julie (Christian Wolfe), son fils Louis (Julie Hamel), ses petits-enfants Catherine, Valérie, Pascale, Didier, Charles, Vincent et Arianne. Il était le frère de Huguette (Maurice Lacroix), Nicole (Jean-Paul Doucet) et Pierre (Colette Racicot) ainsi que le beau-frère de feu Michel Campbell (Marie-Andrée Roy). Il laisse dans le deuil de nombreux parents et amis.Une célébration à sa vie sera célébrée à un moment ultérieur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé de Gatineau (Clinique MPOC de Gatineau).fondationsantegatineau.caLa famille tient à remercier l'équipe de la Clinique MPOC de Gatineau pour l'excellence de leurs soins./ BEAUCHAMP