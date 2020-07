PINEIRO, Indalecio



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Indalecio Pineiro, décédé à Montréal à l'âge de 52 ans.Il laisse dans le deuil ses parents Mme Mercedes Pereira Pineiro et M. Indalecio Pineiro, son frère Santiago (Marie-Claude Ouellet), sa soeur Cristina, sa nièce Sandrine et son neveu Enzo ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 25 juillet entre 9h et 12h. Une cérémonie commémorative se tiendra au salon à 11h30.Vous pouvez offrir vos condoléances à la famille au