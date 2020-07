FLAMAND, Audrey



À Manawan, le 13 juillet 2020, à l'âge de 39 ans, est décédée Audrey Flamand, épouse de Bryan Nequado, demeurant à Manawan.Madame Flamand était directrice de l'Aménagement communautaire à Manawan.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils: Claude et Ewan, sa mère Albertine Ottawa, ses beaux-parents: Noël Nequado et Jeannine Ottawa, ses frères: Cideric (Karina Ottawa), Patrick (Sarah Quitich), Gilbert Jr (Martine Ottawa Moar) et feu Gregory Flamand, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 juillet de 17h à 20h en la chapelle du salon:ST-FÉLIX-DE-VALOISwww.ftheriault.comavant le retour à Manawan pour un accueil le dimanche 19 juillet en l'église de Manawan.Les funérailles auront lieu le mardi 21 juillet 2020 en l'église de Manawan à 14h. Madame Flamand sera inhumée au cimetière de Manawan.