MONTPLAISIR, Lise



Le 6 juillet dernier, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Lise Montplaisir.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Fournier (Yves Lepage) et Pierre Fournier (Nathalie Duquette), ses petits-enfants Martin et Clément Lepage, Sophie Jacques (Marco) et Milissa Jacques ainsi que son arrière-petite-fille Mia.En raison des circonstances actuelles dû à la pandémie et au fait qu'elle habitait Ottawa, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.www.firstmemorialfairview.com