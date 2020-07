Air Transat accusé de profiter de la crise

Des travailleurs d’un centre d’appels d’Air Transat accusent la compagnie aérienne de profiter de la crise sanitaire pour baisser leur salaire et sabrer leurs fonds de pension, ce que nie l’avionneur québécois.

« J’ai peur de devoir recommencer à zéro. On pourrait perdre 5 $ l’heure. On ne sait pas si on va garder notre régime de retraite », a confié au Journal un travailleur d’un centre d’appels d’Air Transat, qui a exigé l’anonymat de peur de subir des représailles de son employeur.

À la mi-mai, plus de 160 employés du centre d’appels d’Air Transat de l’aéroport ont appris qu’ils allaient perdre leur emploi à l’automne en raison de la COVID-19. Deux mois après, certains se sont fait dire qu’ils pourront aller travailler à un autre centre d’appels non syndiqué du centre-ville.

Pour Stéphane Lacroix, porte-parole des Teamsters, Air Transat a aboli ces postes pour en créer d’autres au rabais, ce qu’il dénonce à coup de griefs. « On veut faire de l’argent sur leur dos en sortant le syndicat », a-t-il déploré.

« Décision d’affaires »

Jointe par Le Journal, Air Transat a confirmé la fermeture de son centre d’appels de l’aéroport, mais elle a assuré que tous ses employés, syndiqués ou non, ont bel et bien des « assurances collectives et des contributions retraites ».

« La fermeture du Centre d’information et de sélection de sièges [CISS] et le regroupement de nos appels au sein d’un seul centre d’appels [sont] une décision d’affaires, qui n’a rien à voir avec le fait que ce groupe soit syndiqué. C’est la pandémie qui, malheureusement, fait disparaître des emplois », a précisé son vice-président aux affaires publiques, Christophe Hennebelle.

Plus de 5000 personnes travaillaient pour Transat avant la pandémie, dont 3000 chez Air Transat et 2000 non syndiqués dans ses autres sociétés. Son centre d’appels de l’aéroport compte 160 employés et celui du centre-ville, 400.