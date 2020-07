GAUTHIER, Simone

(née Brabant)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Simone Brabant, survenu le 11 mai 2020, à l'âge de 83 ans, à l'Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield.Épouse de feu monsieur Jacques Gauthier et fille de feu Laurent Brabant et de feu Maria Giroux, elle laisse dans le deuil ses enfants Céline (André), Colette (Alain) et Danielle (Stéphan), ses petits-enfants Michelle, Stéphane, Patrick, Marianne et Florence, ses arrière-petits-enfants Laurier et Nora, sa soeur Laurence (Réal), son beau-frère Gilles (Réjeanne), sa belle-soeur Jeannine (feu Bruno), plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet de 14h à 15h :www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le samedi 25 juillet à 15h, à la maison funéraire, suivie de l'inhumation des cendres au cimetière St-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Fondation Héma-Québec, à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à tout autre organisme de votre choix.