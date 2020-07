LEMAY Ghislaine (née Pelletier)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Ghislaine Pelletier, épouse bien-aimée de Claude Lemay, survenu le 6 mars 2020, à l'âge de 79 ans. Elle rejoint dans la paix sa fille Maryse.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Sylvie), Francine (Claude), Sylvie et Nathalie (Roger), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT, QC, J5A 2G9Tél. 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 24 juillet de 12h à 16h30 suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Formulaires disponibles au salon.