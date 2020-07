DUBUC, Jacques



À Longueuil, le 14 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jacques Dubuc, époux de Claire Bilodeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon, France (Yves) et Isabelle (Simon), ses petits-enfants Judith (Michael), Catherine, Myriam (Éric), Élisabeth, Jean-Philippe, Frédérick et Antoine, sa soeur Carmen, son frère Jean-Marie (Francine), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 août 2020 de 14h à 17h au complexe funéraireEn guise de sympathie, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Jacques Dubuc.