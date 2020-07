Ça pourrait aller mieux

Avec la maudite COVID (je ne sais pas pourquoi je lui mets des majuscules), on a trop oublié. Simon me dit qu’au Jardin Nelson, dans le Vieux, on n’a jamais vendu autant de shooters parce que, cette année, la clientèle est québécoise, canadienne, mais surtout pas américaine ni européenne ou asiatique.

Je n’irais jamais jusqu’à dire que la pandémie a de beaux côtés, mais au moins, beaucoup de Québécois réalisent que nous avons de belles grandes villes, des villages et des paysages de rêve et que la Gaspésie peut ressembler au Portugal. Qu’il est superbe notre pays en évitant de se faire enfariner à 75 cents dans la piasse à Trump.

Il n’y a pas si longtemps, on nous répétait que ça allait bien aller. Attention ! Pas tant, finalement. On ne déconfine pas si bien que ça. Il y a encore des infectés qui se rajoutent, des morts qui s’additionnent et des gens du système de santé qui ne sont pas assez bien payés. Mettons que les tartelettes portugaises ne sont pas encore à point et on est loin de la vie normale où, à ce temps-ci, on ne voyait des masques que dans les salles d’op ou dans la face du gars derrière le marbre.

ON PEUT ENCORE

Alors, on fait quoi maintenant que nous sommes rendus dans ce que l’on peut appeler le milieu de l’été ? Dans ce qui est la période la plus douce, la plus facile, la plus oisive ? Il ne faut surtout pas nier qu’une deuxième vague nous guette. Cependant, nous sommes capables de lui donner de bonnes taloches sur le nez. Oui, les bars sont des dangers, mais encore plus les gens qui, avides de partys trop attendus, s’approchent, se touchent et s’oublient.

Et c’est quoi porter ce masque auquel on peut vite s’habituer et qui peut, même s’il n’a l’air de rien, sauver des inquiétudes, des hospitalisations, des vies ?

On est tous capables d’en faire un peu plus.

Il n’est pas nécessaire de crier après ceux qui ont la tête dans le sable. Qu’on se le dise : l’été 2020 ne sera jamais comme les autres. Des combats ont été remportés, mais la guerre n’a pas encore été gagnée. Allez, l’épaule à la roue.

DANS LE TAS

Après le haut et le bas du corps, nouveau au hockey : blessé au creux du coude.

Attention dans les réceptions de mariage. Défense de danser ou de faire le petit train.

Se laver les mains doit devenir un geste naturel pour lui et Purell.

Vu au soccer. Se tordant de douleur, un joueur atteint de la COVID est guéri en 15 secondes.

Comme il n’y a pas de théâtre d’été cette année, le mot « désopilant » ne reviendra que l’an prochain.

Ce n’est pas la sécheuse qui fait rétrécir les vêtements, mais bien le frigo.

« Tu ne seras jamais patron. Le seul moment où il y aura des gens à ton service... c’est à tes funérailles. »

Philosophie caniculaire : Je pense, donc je sue.

À DEMAIN... CÔTÉ SPORT