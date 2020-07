GRÉGOIRE, Yvan



Est décédé à Montréal, le 26 juin 2020.Il laisse dans le deuil sa grande amie et son ange gardien Lise Lapointe, ses deux filles : Sophie et son conjoint Philippe, Sandra et son conjoint Éric et leur petite fille Stella, sa soeur Noella et son beau-frère Maurice, plusieurs amis et connaissances.Il fut parmi les premiers enseignants à l'ITHQ et avec plaisir il participait aux activités de plusieurs associations.Ses cendres reposeront, lors d'une bénédiction, au cimetière de Thedford Mines. Par la suite, une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 25 juillet à 16h à l'église St-Alphonse.Avec gratitude, nous recevrons vos condoléances à l'adresse suivante: